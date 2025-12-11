PTAは任意団体であり、強制されるものではありません。昔は事実上、全保護者が加入するものとされていたPTAですが、最近はPTAに加入しない人も増え、PTAが廃止されることも増えています。しかし、筆者の知人Aさんは、PTA役員を引き受けてみてPTA活動に魅力を感じたのだそうです。「どうするPTA？」は子育てをする保護者にとって避けては通れない話題。AさんはPTAのどのような点に魅力を感じたのでしょうか。 PTA役員に選ばれま