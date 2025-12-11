「学校のことが好きで、なくなるのは残念で仕方ないと（学生たちは）言っています」11月20日に開かれた記者会見で、こう悔しさを滲ませ’27年度からの学生募集停止を発表したのは京都華頂大学・華頂短期大学学長・中野正明氏だ。同大・短期大は’26年４月に入学する学生を最後に閉校することになる――。募集を停止するのは同大・短期大だけではない。今年に入り名古屋柳城女子大学、京都ノートルダム女子大学などが、相次いで募集