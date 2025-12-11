【増田俊也 口述クロニクル】【「時代に挑んだ男」加納典明】（65）生きるってことは自己への挑戦、止まるつもりはまったくないです作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「ご両親についてはお聞きしましたが、ご兄妹とはどのような関係だったんでしょうか」加納「兄貴は俺の3歳上でね、リーマンやって