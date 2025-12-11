人は誰しも「良い議論」ができるものではなく、同じように「悪い議論」しかできないような人もいます。そのため、討論の場は、たとえルールや司会が整っていても、相手を辱めるような醜悪な見せ物へと容易に変質し得ます。ディベートの世界大会で2度優勝しハーバード大学ディベート部のコーチも務めているボー・ソー氏が、「不誠実な論者」の典型を以下のムービーで4つに整理しています。How dirty debaters win against better op