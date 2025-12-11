９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が「お父さん」と慕う人物との再会を報告した。１１日までにインスタグラムをで「なにげに２０年近く！やらせていただいているラジオ山田五郎と中川翔子のリミックスｚ４か月ぶりに復帰して、久しぶりに山田五郎さん、ゲッターズ飯田さんにお会いできましたーー嬉しい！めちゃくちゃ嬉しい！五郎さんがいつもみたいにげんきにエクレア完食するのも見られたし」と久々