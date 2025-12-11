全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が10日、東京・荏原文化センターで行われた「平和の集い」でライブを行った。同イベントのために、80年前の原爆投下時に被爆したピアノを広島から運んできた。「千羽鶴」「Believe」などを弾き語りして「この被爆したピアノで歌を歌える機会に感謝。そして皆さんに聞いていただけることに感謝です」。21年開催の「東京2020パラリンピック」開会式で「君が代」を独唱して世界デビュ