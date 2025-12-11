「ぴえんヶ丘どすこい之助。明日は明日の鈴木福」安住紳一郎アナもよく口にする「ダジャレ」。その“進化系”「ネオダジャレ」が若者の間で広がるワケとは？【写真を見る】≪ただい抹茶ミルク≫≪おけ丸水産≫若い世代で「ネオダジャレ」なぜ人気？【THE TIME,】 ダジャレを多く使うのは「20代」＜布団が吹っ飛んだ＞＜そんなシャレは よしなしゃれ＞など、かつて「ダジャレ」といえばおじさんたちが使うものでしたが、