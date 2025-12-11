²Î¼êÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢11·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤äÆ®ÉÂÀ¸³è¡¢º£¸å¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçÉÂ¤Ë¾¯¤·µ¤¼å¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²óÉü¤Ï60¡ó¡£¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤­¤ë¤ï¡£²Î¤¦¤ï¤è¡Á¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡ÖÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿Í¤òÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡þ¡þ¡þ9·î11Æü¤Ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡