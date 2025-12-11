長崎市のホテル「ヒルトン長崎」で、今年10月から提供している “鉄板焼き”。 長崎の歴史をコンセプトに、和と洋が融合した料理を楽しめます。 県産の黒毛和牛をじっくりと焼いたステーキや、旬を詰め込んだ炊き込みご飯。 寒い時期に合わせてデザートも鉄板で仕上げます。 和と洋が融合した独自の鉄板焼き料理です。 「ヒルトン長崎」のレストラン『日本料理 瓊鶴海(たまつるみ)』。 黒を基調とした