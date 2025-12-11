ドラマや映画で活躍した岩佐真悠子さんは、コロナ禍で芸能界を引退し、現在は介護士として働いています。「ありのままの自分を受け入れてもらえる」と語る介護職の魅力についてお話を伺いました。 【写真】「小悪魔スマイルに釘付けでした」全力で日々を駆け抜けた20代の岩佐真悠子さんと介護士としての現在（全12枚） 休みと睡眠時間を削って駆け抜けた日々 ── 16歳で『ミスマガジン2023』のグランプリを受賞して芸能界デビ