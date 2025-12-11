◆第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１２月１０日、美浦トレセン前走の新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、Ｗコースで津村明秀騎手を背に併せ馬を実施した。レッドレナート（４歳１勝クラス）３馬身追走すると直線は内を選択。一杯に追われて１度は並びかけるも、最後は伸びを欠き１馬身遅れた。鞍上は「重