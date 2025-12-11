アメリカの連邦地裁は今年6月にトランプ政権が抗議デモ対応のためにロサンゼルスに派遣したカリフォルニア州兵について、派遣を中止し、州知事の指揮下に戻すよう命じました。今年6月、カリフォルニア州のロサンゼルスではトランプ政権の移民政策に反発する抗議活動が行われ、トランプ政権は州知事の反対を押し切り、あわせて4000人の州兵を派遣しました。10日、連邦地裁はトランプ大統領がロサンゼルスの抗議デモ対応を目的にカリ