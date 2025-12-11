市民合唱団とプロオーケストラが共演するコンサートが名古屋で開かれました。 【写真を見る】約200人が”第九”の大合唱 市民合唱団とプロオーケストラが豪華共演 このコンサートは、東海東京フィナンシャルグループが主催したコンサートで今年で17回目となります。 東海地方の市民合唱団ら約200人が地元のプロオーケストラ「セントラル愛知交響楽団」の演奏でベートー