【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は10日、フランス・アルプス地域で行われる2030年冬季五輪の実施種別、種目や追加競技を来年6月に決定すると発表した。国際的な普及度や人気が問題視されてきたノルディックスキー複合が存続するかどうかが焦点の一つとなっている。IOCは「持続可能で、コスト効率の良い大会にすることが最優先」だとした。30年大会はアルプスの2地域圏で開催。東部オーベルニュ・