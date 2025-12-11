◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第6日（2025年12月10日カナダ・ケロウナ）男子1次リーグ最終戦で日本のSC軽井沢クが中国を9―6で下し、5勝2敗の3位でプレーオフ（PO）進出を決めた。ここまで6戦全勝で1位通過を決めていた中国に対し、2―2で迎えた第4エンドにフォースの柳沢李空がダブルテークアウトを決めて一挙4点。7―6の第8エンドに2点を挙げて3点差とし、第10エンド途中で中国がコンシード（負け