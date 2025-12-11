歌舞伎俳優・中村橋之助（29）の妻で、元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が10日、橋之助の母でタレント・三田寛子（59）のインスタグラムに登場。おせちに入れる“ある具材”を一緒に作る様子が公開された。【写真】義母・三田寛子のもとで“花嫁修業”する能條愛未三田は「嫁いでから34年」と書き出し、「我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品」だという「おせち用のタン」を紹介。「大切なお正月のタン作り お