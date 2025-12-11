『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「獣臭」です。【最終コマ】これからも嗅がないままの（？）登山人生で！* * * * * * *熊の臭い今年は雪が降る時期になっても熊の出没がニュースで取り上げられています。地域によ