【ニューヨーク＝木瀬武】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４９７・４６ドル高の４万８０５７・７５ドルだった。終値としては最高値をつけた１１月１２日以来、約１か月ぶりに４万８０００ドル台を回復した。値上がりは３営業日ぶり。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１０日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げを決めたのに加え、今後も利下げが続く見通しが示されたことが好