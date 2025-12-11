元「モーニング娘。」でタレント・辻希美の第５子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが、生後４か月となった。辻は１０日までにインスタグラムで「昨日は幸空のお誕生日でもあり夢空の４ヶ月記念でもありました」とおむつアートで報告。「しかもー寝返りしたーのぉ成長やぁぁぁぁぁ〜寝返り記念」と明かし、「そして今日は２回目の予防接種行って来たよ良く頑張りました！！」とつづった。夫で俳優の杉浦太陽もインスタグラ