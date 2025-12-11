連日多くの外国人であふれる古都・京都。なかでも広隆寺は推古天皇の7世紀初め、渡来人の秦河勝（はたのかわかつ）によって創建された、市内でも最古の寺として知られる。思索にふける優美な姿と、国宝第1号の「弥勒菩薩半跏像（宝冠弥勒）」を所蔵することでも有名だ。【写真を見る】歴代天皇が“即位の礼”の装束を贈り続けている「秘仏」だが、広隆寺の本尊は現在その弥勒菩薩半跏像ではなく、「聖徳太子三十三歳像」である