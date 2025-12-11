NY株式10日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均48057.75（+497.46+1.05%） S＆P5006886.68（+46.17+0.67%） ナスダック23654.16（+77.67+0.33%） CME日経平均先物51140（大証終比：+540+1.06%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅高。前半はマイナス圏で推移していたナスダックも上昇に転じた。午後にＦＯＭＣの結果が公表され、予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施。