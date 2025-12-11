米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.542（-0.072） 米10年債4.151（-0.037） 米30年債4.792（-0.016） 期待インフレ率2.269（-0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。午後のＦＯＭＣを受けて利回りは下げを拡大させている。ＦＯＭＣは若干タカ派な雰囲気もうかがえたものの、パウエル議長の会見も含めて、警戒していたほどではないとの