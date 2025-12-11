MLS(メジャーリーグサッカー)、インテル・マイアミCFに所属するリオネル・メッシ選手がリーグ史上初の2年連続MVPを受賞しました。38歳伝説の男はバルセロナやパリ・サンジェルマンを経て2023年からアメリカのインテル・マイアミCFに移籍。3年目の今季は28試合に出場し、29ゴール19アシストでリーグトップを記録。MVPを獲得した昨季の20ゴール16アシストを上回る活躍をしました。プレーオフでは6ゴール9アシストでリーグ記録を樹立