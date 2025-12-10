「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が、ブランドの設立35周年を記念してドーバーストリートマーケットギンザ（Dover Street Market Ginza、以下DSMG）でイベントを開催する。期間は12月12日から27日まで。会場では、限定アイテムを販売する。【画像をもっと見る】イベントでは、DSMGのピロティにアイコニックキャラクターが設置されるほか、エレファントスペースには2025年秋冬ウィメンズコレクションを纏った12体のマネキンを