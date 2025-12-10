「グラウンズ（grounds）」が、アーティストのあのが立ち上げたファッションブランド「ヘルブラウ（HELL BLAU）」とコラボレーションしたシューズを発売する。12月12日18時にヘルブラウ公式オンラインストアで販売を開始し、12月13日から26日までの期間grounds STORE 004で販売と展示を行う。【画像をもっと見る】ヘルブラウは、今年9月に始動。あのの「⾃分が本当に着たいと思える服をつくりたい」という思いから誕生し