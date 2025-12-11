オリンピック出場を目指すカーリング日本代表がミラノ・コルティナ五輪最終予選に出場している。リザーブを含めて１チーム５人の選手で構成されるカーリング（４人制）で、それぞれのポジションに求められる役割とはどんなものか。（デジタル編集部）〈リード〉１、２投目を投げる。囲碁で言うところの「布石打ち」で、最初の２投で、エンドの主導権を取る。フリーガードゾーンルールがあり、狙った位置にストーンを止める「ド