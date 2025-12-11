◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回11位の順天堂大学。10月の予選会は2位で突破し、11月の全日本大学駅伝は8位に入りました。前回大会7区で個人2位の吉岡大翔選手(3年)は、今年もキーマン。予選会でもチームトップで走りました。また最上級生が駅伝主将の石岡大侑選手(4年)、大倉靖萌選手(4