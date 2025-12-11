NMB48元メンバーの本郷柚巴が10日、自身のインスタグラムを更新し、同日発売した3rd写真集『いつのまに、』（講談社）より、玉珠のオフショットの数々を一挙公開した。【写真】あふれちゃうよ！本郷柚巴、最新写真種よりかわいすぎるオフショット大放出本郷は同日発売の写真集について「まさか3冊目を出す日が来るなんて思ってもいませんでした、、」としみじみ語り、「写真集を出せるのは皆さんが応援してくださるおかげで