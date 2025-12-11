桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の最終回が10日に放送。大介（佐野）と結以（桜田）のラストに反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』最終回より大介は自首をし、2年後、結以と星（阿部来叶）の元へ帰ってきた。大介は「ただいま」と結以と星に