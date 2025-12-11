三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第10話が10日に放送され、おばば（菊地凛子）の謎めいた言葉から驚きのラストが導かれると、ネット上には「おとこってそういうこと!?」「まさか」「反逆するのか…？」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】“おとこから生まれた