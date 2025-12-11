◆第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１２月１０日、美浦トレセン新馬戦、サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３と２連勝中のエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）がＷコースで１週前追い切りを行った。少し離れて前をいく僚馬２頭を目標にする形で運び、直線で一杯に追われると並ぶまもなく２頭をかわして５ハロン６５秒３―１１秒４の好時計でフィ