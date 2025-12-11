１０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、オーストラリアで世界で初めて１６歳未満の子供のＳＮＳ利用を制限する法律が施行されたことを報じた。フェイスブック、インスタグラム、スレッズ、Ｘ（旧ツイッター）など１０種類のＳＮＳを対象とする今回の制限について、キャスターの大越健介氏は「ＳＮＳというのは子供にとって日常生活の一部だというケースも多いでしょうから、これは事は