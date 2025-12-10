長距離ドライブの退屈な時間、後部座席から聞こえる「まだ着かないの？」の声に、もう悩まされることはありません。 GetPairr（ゲットペア）から登場したポータブルディスプレイオーディオ「Vista」シリーズと専用ヘッドレストマウントの組み合わせが、あなたの車内をまるで「動く映画館」に変え、移動時間を最高のエンターテイメント体験へと昇華させます。後席が特等席になるこの革新的なアイテムで、