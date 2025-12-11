『ヘレディタリー／継承』（2018年）や『ミッドサマー』（2019年）で現代ホラー映画を刷新した鬼才アリ・アスターが、コロナ禍の現実を正面から描いた。最新作『エディントンへようこそ』は、これまでの作風を大胆に覆した“炎上スリラー”だ。【写真】この記事の写真を見る（21枚）アリ・アスター監督（撮影：末永裕樹）◆◆◆コロナ禍の現実を映画にする舞台は2020年春、アメリカ・ニューメキシコ州。パンデミックのためロック