「（台湾有事は）存立危機事態になりうる」という11月7日の高市早苗首相の国会答弁に中国は猛反発し、発言の撤回を求めている。【画像】原子力潜水艦は必要なのか？11月10日放送の米FOXニュースのインタビューで、この問題について質問されたトランプ大統領は、中国批判をせず、習近平主席とは「うまくやっている」と答えている。さらに朝日新聞の報道（11月27日付）によると、習氏との電話協議（11月24日）の後に行われた11月