街の商店街で、特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。千葉・船橋市では、地元の高校生が特殊詐欺の被害に遭わないための決別宣言をアピールした他、ボランティアらが街頭キャンペーンを展開しました。船橋東警察署の管内では、国際電話を悪用した詐欺や警察官をかたる詐欺が多発しているということで警戒を呼びかけています。