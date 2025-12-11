【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定後にホワイトハウスで記者団に「米国の金利はもっと低くすべきだ。世界で最も低い水準であるべきだ」と強調し、さらなる利下げを求めた。