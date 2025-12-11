IOCのコベントリー会長＝11月、ニューヨーク（共同）【ローザンヌ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は10日、スイス・ローザンヌでの理事会後にオンラインで記者会見を開き、男性として生まれて女性を自認するトランスジェンダー選手の女子種目への参加などに関し、遅くとも来年3月までに「明確な決定が成されると確信している」と語った。従来は各国際競技連盟に委ねてきたが、6月に就任したコベントリー