〈「桜の花は見られない」残された命は“たった3ヶ月”⋯石原慎太郎が「ステージ4のがん」を受け入れるまで〉から続く末期がんで急速に衰弱していった父・石原慎太郎。激痛に耐えきれず「どうしても浣腸をしてほしい」と助けを求めた夜、四男・延啓は“確実に死に向かっている”父の現実を悟る。少しでも苦痛を和らげるべく手を尽くす中で見えてきた、最期の日々の切なさとは――。四兄弟（石原伸晃・良純・宏高・延啓）が