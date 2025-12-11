年末を前に、東京・町田市では、犯罪抑止のためのパトロールが行われました。小田急町田駅周辺では、悪質な客引きやスカウト行為が増えていて、10日は警視庁の保安課長らが繁華街を練り歩き、犯罪に巻き込まれないよう通行人らに声をかけていました。警視庁は、引き続き「違法風俗店の取り締まりなどを推進していく」としています。