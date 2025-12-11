空自機が撮影した画像が公開防衛省・統合幕僚監部は2025年12月9日、ロシア軍のTu-95爆撃機2機が日本海から東シナ海に進出し、東シナ海で中国軍のH-6爆撃機2機と合流した後、四国沖にかけて長距離の共同飛行を実施したと発表しました。【画像】デカい！これが空自機が撮影した中露の爆撃機です防衛省によると、Tu-95とH-6が沖縄本島と宮古島との間を往復して飛行する際、中国軍のJ-16戦闘機4機が合流したことを確認したとしてい