アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、ANA Xが提供するANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ割引クーポンへのポイント交換を開始した。「ふるなびトラベル」で提供しているふるなびトラベルポイントは、これまで提携店舗での支払いのみに利用できた。佐賀県を対象として提供を開始する。1ポイントあたり1円分として、交換申し込みから約2週間後にクーポンコードを通知する