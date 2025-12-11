北海道・岩見沢警察署は2025年12月10日、岩見沢市の介護士の男（42）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は10日午後9時45分ごろ、自宅で10代前半の息子の顔や尻を平手で殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。男の妻が「夫が暴れ息子が叩かれた」と110番通報したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男は息子の顔を1回、尻を数回、叩いたということです。調べに対し男は「間違いない」と容疑を認めています。