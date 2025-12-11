コンディションを上げる意味でもクラブでの出場機会を増やしたいところだ(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航は現地時間12月9日のチャンピオンズリーグ（CL）、アウェーでのインテル戦でメンバー外となり、「コンディション不良」が理由であると伝えられた。また、プレミアリーグでは8試合ぶりに出場した12月6日の第15節リーズ戦終了後、松葉杖を突く姿も目撃されていた。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・