ドジャースの指揮を執るロバーツ監督にとっては、WBCでの大谷の消耗は懸念材料でしかないだろう(C)Getty Images来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を表明している大谷翔平。囁かれている“二刀流”でのプレーの可能性について、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が改めて自身の想いを語った。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る米国フロリダ州オーランドで