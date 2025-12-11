中国による「レーダー照射問題」を巡り、日中の主張が食い違っています。小泉防衛相は、中国側が公開した音声データについて反論する一方、中国は「日本側がデマを流して騒ぎ立てた」などと批判を強めています。■「茶番劇の仕掛け人」批判に…小泉氏反論中国外務省報道官「日本側が意図的に挑発行為をし、その後、デマを流して騒ぎ立てたことが十分に証明された。日本がこの茶番劇の仕掛け人であり加害者だ」10日夕方、会見を開