神奈川県在住の70代女性・Kさんが感謝を伝えたいのは、ある寒い日にガソリンスタンドで出会った老夫婦だ。【プレイリスト】音声で聞く体験談Kさんはその日、夫を亡くしてから初めて灯油を買おうとしていたのだが、機械の操作方法が分からなくて......。＜Kさんからのおたより＞2023年1月末のことです。私は灯油を10リットル買うために、ガソリンスタンドを訪れていました。それまで灯油を購入するときは、夫が画面を見て、操作をし