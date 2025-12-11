プロ野球・楽天は10日、海外FA(フリーエージェント)権を行使しDeNAから楽天に移籍した伊藤光選手の入団会見を行いました。伊藤選手は「1番最初に声かけていただいた。石井（一久）GMと話をする中で温かい、熱い言葉をかけていただいて、僕自身もまだまだチャレンジしたい気持ちが重なった」と楽天への入団を決めた理由を明かしました。今季は1軍でわずか6試合の出場にとどまった36歳ベテラン。それでも「今シーズンは1軍という舞台