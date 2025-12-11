制度変更の行方は？（写真：umaruchan4678/Shutterstock.com）2025年10月から業者によるポイント付与が廃止され、“ポイントのない世界”となったふるさと納税に新たな激震が走った。政府・与党が2026年の税制改正に向け、ふるさと納税の控除額に上限を設ける検討を始めたのだ。改正によって影響を受けるのは年収1億円以上の高額納税者と見られ、「庶民には関係ない」と思うかもしれない。しかし、税の専門家の中には高額納税者の