広島の森下暢仁投手（２８）が１０日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億８０００万円から２０００万増の２億円でサインした。今季は自身初の開幕投手を務めるも自己最少の６勝止まり。以前から口にしてきたメジャー挑戦の夢は胸にしまい、まずはカープをけん引していく覚悟を示した。（金額は推定）約１時間２０分にわたるロング交渉。会見場に姿を見せた森下は「長かったですよね？自分も気